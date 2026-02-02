La Municipalidad de Mar Chiquita confirmó la grilla de artistas de la 24ª Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal, que se desarrollará del lunes 16 al lunes 23 de febrero en Santa Clara del Mar, con entrada libre y gratuita.

El escenario Juancho Orensanz, ubicado en la Rotonda del Viejo Contrabandista, recibirá a reconocidos artistas nacionales como Javier Calamaro, Los Abuelos, Nonpalidece, La Mancha de Rolando, Los Totora y Antonio Ríos, además de artistas locales y regionales.

La fiesta contará, como cada año, con patio cervecero, paseo gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, espectáculos y actividades recreativas. En su edición anterior, miles de visitantes participaron del evento, que ya es un clásico del calendario turístico y cultural del Partido de Mar Chiquita.

El delegado municipal Fabián Jacquet confirmó la grilla tras una reunión con cerveceros locales y miembros de la comisión organizadora, destacando el trabajo conjunto para fortalecer una celebración que combina identidad local y propuestas de alcance nacional.

Grilla por día

Lunes 16: Noche de Murgas

Noche de Murgas Martes 17: Los Abuelos

Los Abuelos Miércoles 18: Nonpalidece

Nonpalidece Jueves 19: Javier Calamaro

Javier Calamaro Viernes 20: La Mancha de Rolando

La Mancha de Rolando Sábado 21: Antho Mattei

Antho Mattei Domingo 22: Los Totora

Los Totora Lunes 23: Antonio Ríos (cierre)