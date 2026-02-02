Se confirmó la grilla de la Fiesta de la Cerveza en Santa Clara: quiénes tocan y cuándo
El evento, uno de los más convocantes del verano en la costa bonaerense, volverá a reunir música en vivo, cerveza artesanal y propuestas para toda la familia.
La Municipalidad de Mar Chiquita confirmó la grilla de artistas de la 24ª Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal, que se desarrollará del lunes 16 al lunes 23 de febrero en Santa Clara del Mar, con entrada libre y gratuita.
El escenario Juancho Orensanz, ubicado en la Rotonda del Viejo Contrabandista, recibirá a reconocidos artistas nacionales como Javier Calamaro, Los Abuelos, Nonpalidece, La Mancha de Rolando, Los Totora y Antonio Ríos, además de artistas locales y regionales.
La fiesta contará, como cada año, con patio cervecero, paseo gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, espectáculos y actividades recreativas. En su edición anterior, miles de visitantes participaron del evento, que ya es un clásico del calendario turístico y cultural del Partido de Mar Chiquita.
El delegado municipal Fabián Jacquet confirmó la grilla tras una reunión con cerveceros locales y miembros de la comisión organizadora, destacando el trabajo conjunto para fortalecer una celebración que combina identidad local y propuestas de alcance nacional.
Grilla por día
- Lunes 16: Noche de Murgas
- Martes 17: Los Abuelos
- Miércoles 18: Nonpalidece
- Jueves 19: Javier Calamaro
- Viernes 20: La Mancha de Rolando
- Sábado 21: Antho Mattei
- Domingo 22: Los Totora
- Lunes 23: Antonio Ríos (cierre)
