fiesta de la cerveza

Ocho noches de música y cerveza artesanal: todos los artistas confirmados en Santa Clara del Mar

La celebración se realizará del lunes 16 al lunes 23 con entrada gratuita y contará con más de 30 bandas locales y artistas nacionales como Los Abuelos, Nonpalidece, Javier Calamaro, Mancha de Rolando y Antonio Ríos.