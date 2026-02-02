Se confirmó la grilla de la Fiesta de la Cerveza en Santa Clara: quiénes tocan y cuándo
El evento, uno de los más convocantes del verano en la costa bonaerense, volverá a reunir música en vivo, cerveza artesanal y propuestas para toda la familia.
El evento, uno de los más convocantes del verano en la costa bonaerense, volverá a reunir música en vivo, cerveza artesanal y propuestas para toda la familia.
La celebración se realizará del lunes 16 al lunes 23 con entrada gratuita y contará con más de 30 bandas locales y artistas nacionales como Los Abuelos, Nonpalidece, Javier Calamaro, Mancha de Rolando y Antonio Ríos.
El evento contará con la participación de más de 15 cervecerías marplatenses. Habrá foodtrucks y shows en vivo de bandas locales y nacionales.
En el marco de la Fiesta de la Cerveza Artesanal, el Titular del EMTuryC expresó muy buenas expectativas para este nuevo descanso de 3 días en la ciudad.
A raíz del alerta meteorológico, la organización reprogramó el recital de la banda uruguaya para el lunes. Tendrán validez las mismas entradas.