La Municipalidad de Mar Chiquita confirmó el cronograma completo de la 24ª edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal de Santa Clara del Mar, que se desarrollará del lunes 16 al lunes 23 en la Rotonda del Viejo Contrabandista, con entrada libre y gratuita.

Ads

Serán ocho noches dedicadas a la cerveza artesanal, la gastronomía, la música en vivo y propuestas para toda la familia. Más de 30 bandas locales y regionales se presentarán junto a reconocidos artistas nacionales sobre el escenario principal “Juancho Orensanz”, con espectáculos que comenzarán cada noche a partir de las 20:00.

Entre los nombres destacados figuran Los Abuelos, Nonpalidece, Javier Calamaro, Antonio Ríos, Antho Mattei, Los Totora y Mancha de Rolando, en una grilla que combina distintos géneros musicales y expresiones culturales.

Ads

Puede interesarte

En cuanto a la grilla, el lunes 16 se presentarán Agrupación Folklórica Taki, Murga Lavate y vamo, Murga Los Destacados de Parque Hermoso, Batucada Vieja Escuela, Murga Venganza de los Pobres, Batucada Poderosa Kayden, Murga Caprichosa Alegría, La Feliz Comparsa, Santa Cumbia del Mar y Sentimiento Tropical.

El martes 17 actuarán Amapola, Gilda Manson, Gabo Berry, La Capirocka, Nada Personal, Los Abuelos y La Marvel, mientras que el miércoles 18 será el turno de De Clara, Orquesta Popular Costera, Time Machine, Varieté Cultural, Semilla y los Animales, Valeboard, Nonpalidece y Los Muertos.

Ads

Para el jueves 19 se anunció que subirán al escenario Dúo Santa Clara, Manu Hattom, Crisálida, Alegre Amanece, Onevision, Logordo, Javier Calamaro y El Grito del Gato; y un día después, el viernes 20, la jornada incluirá el Desfile por el 77° aniversario, Los Rissoto y Javi Circo, Mario Mostafa, Humberto “El Viajero”, El Galpón de Jeremías, Dueños de lo Ajeno, D’Radix, La Escandalosa, Mancha de Rolando y Dale Que Sale.

Puede interesarte

El fin de semana seguirá la fiesta: el sábado 21 se presentarán Estado de Cronopio, Jorell, Aytayalex, Beto Mena, Opuestos por el Vértice, Los Pepas, Cebra, Antho Mattei y Charly Moreno y Los Chikilines, mientras que el domingo 22 actuarán La Juana Reynas, A Tempo, José Moya Show, Jueces de Mármol, Kimono Covers, La Masarandanga, Grupo Frack, Los Totora y La Re-Banda.

Finalmente, el lunes 23 cerrarán la fiesta Ruido Pampa, Tino y Los Grabetas, Son del Tambor, Atlántida Queda Lejos, Rubén de la Cruz “El Mariachi”, Popurrí y Mandale Cumbia, y Antonio Ríos.