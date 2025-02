Poco tiempo atrás, el defensor central Santos Bacigalupe tenía todo listo para ser nuevo refuerzo de Atlético Rafaela y dar el salto en su carrera. Sin embargo, no todo salió como lo esperaba y jugará nuevamente en Kimberley, donde tuvo un gran 2024.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el zaguero central relató: “Yo también daba por hecho que me iba a ir. Viajé a la ciudad pero por cuestiones de un antecedente de una lesión que tuve en el tobillo, no se pudo dar. El cuerpo médico no se quiso arriesgar, sin tener en cuenta mi antecedente más reciente, que es lo que me avala, que son el año pasado fue 25 partidos. No se dio y por algo fue”.

En la misma línea se lamentó por no haber podido dar el salto de calidad a un equipo que más allá que descendió la temporada pasada ha sabido mantenerse en la máxima categoría por varios años. “Uno por ahí aspira por ese sentido y por ese lado seguir creciendo, pero tampoco es para volverse loco. Acá en Kimberley tuvimos un año y medio muy feliz, la verdad, de puro crecimiento también. Y ahora como tiene que ser con el chip de estar acá otra vez en el club, que la verdad que nos ha regalado muy lindos momentos”.

De la misma manera se mostró enfocado en lo que se le avecina al “Dragón” y expresó: “Intentaremos sostener lo que se hizo el año pasado. Sabemos que tenemos que ir de a poco. Lo principal obviamente va a ser conocerse con los chicos nuevos y meter una buena pretemporada trazando nuevos objetivos. Hay buen plantel, obviamente ya tiene los chicos el año pasado y trataremos de integrarlos”.

Además, palpitó el duelo por Copa Argentina frente a Newells y cerró: “Obviamente todos lo queremos jugar, pero más que nada, principalmente creo que se habla de disfrutarlo. Es algo que costó mucho conseguir, lo que muchos jugadores anhelábamos. Parecía un sueño hablar de estos años atrás y para jugadores que hemos estado en la liga hace dos o tres años, vivir esto obviamente es un sueño”.