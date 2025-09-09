Tras la derrota de Kimberley por 2-0 ante Costa Brava, el defensor Santos Bacigalupe habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y dejó sus sensaciones respecto a lo que fue la Segunda Fase para el “Dragón”.

El central reconoció que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura de las expectativas: “No fue el tramo de campeonato que esperábamos. No tuvimos esa regularidad que buscábamos”, admitió.

Uno de los puntos que destacó Bacigalupe fue la dificultad que tuvo Kimberley para ponerse en ventaja en los partidos: “Nos ha costado sobre todo abrir los partidos. Por ahí uno cuando abre el marcador después se encuentra con esa ventaja y le da la chance de manejar el ritmo del juego o de tener esa tranquilidad a la hora de jugar. Nos han golpeado siempre de antemano y la verdad que nos ha afectado”, explicó.

El defensor también se refirió a las salidas de Ezequiel Goiburu y Mateo Rinaldi, dos bajas sensibles en el tramo decisivo: “Son oportunidades personales y decisiones que ellos han tomado y que la verdad que los vamos a acompañar y le vamos a desear siempre lo mejor. Ha quedado un plantel corto, pero bueno, nosotros buscamos este funcionamiento y esa ambición de todavía querer seguir compitiendo”, señaló.

De todas formas, Bacigalupe destacó que aún tienen un desafío por delante: “Todavía queda una llavecita ahí para poder dejar al club bien posicionado. Es la primera vez que no cumplimos un objetivo porque desde que llegamos, cuerpo técnico y algunos jugadores hemos propuesto ascender, después clasificar el año pasado llegar a Copa Argentina, lo hicimos, nos propusimos clasificar a principios de año, lo hicimos”.

