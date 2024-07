El Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” desarrollará este fin de semana otro atractivo capítulo de la segunda fase donde se empiezan a vislumbrar los fuertes candidatos en cada una de las zonas.

En el caso de la instancia de Campeonato hay dos punteros como Círculo Deportivo y Once Unidos que están invictos, pero han perdido el puntaje ideal luego de sendos empates. En esta ocasión, el “Papero” recibirá a Talleres y los de Parque Luro tendrán una exigente medida recibiendo a Kimberley que aspira a pelear por los primeros puestos.

Atlético Mar del Plata no se quiere perder la oportunidad de permanecer en la disputa y está a dos unidades de los líderes. El “decano” visitará a Banfield buscando algún tropiezo de los de arriba. Lo mismo pasa con River y Argentinos del Sud que están a un partido de la cima y jugarán ante Quilmes y Peñarol, respectivamente.

En la Zona Reválida, hay tres líderes pero poca diferencia respecto de sus escoltas. Dos de ellos, se cruzarán entre sí en el partido más destacado de la jornada. Independiente recibirá a Al Ver Verás que se sumó al lote de punteros el pasado fin de semana, mientras que Racing será local de Cadetes buscando que se quiten puntos sus rivales en el duelo directo.

PROGRAMACIÓN - QUINTA FECHA - SEGUNDA FASE - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 20 DE JULIO DE 2024

Cancha: Círculo - Círculo vs Talleres

Sexta (12hs): Ferreyra, Núñez y S. Ruíz Díaz

Quinta (13:30hs): Núñez, S. Ruíz Díaz y Ferreyra

Primera (15:15hs): Funes, Núñez y Ferreyra

Cancha: Argentinos - Argentinos vs Peñarol

Sexta (12hs): Luxen, Chávez y Bravo

Quinta (13:30hs): Chávez, Luxen y Bravo

Primera (15:15hs): Mustafá, Chávez y Luxen

Cancha: River - San José vs Nación

Sexta (12hs): Montero, Gómez y Monteagudo

Quinta (13:30hs): Gómez, Montero y Monteagudo

Primera (15:15hs): Mella, Gómez y Montero

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Dvo. Norte

Primera (13hs): Contreras, Tua y Alfonso

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Kimberley

Sexta (12hs): Galante, Ghiglione y Díaz

Quinta (13:30hs): Ghiglione, Galante y Díaz

Primera (15:15hs): Nuesch, Ghiglionee y Galante

Cancha: Quilmes - Quilmes vs River

Sexta (12hs): Zagaglia, Arrendazzi y Díaz Furet

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Zagaglia y Díaz Furet

Primera (15:15hs): Millas, Arrendazzi y Zagaglia

Cancha: Banfield - Banfield vs Atlético MDP

Sexta (12hs): Brizuela, Cajal y Patetta

Quinta (13:30hs): Patetta, Cajal y Brizuela

Primera (15:15hs): Cajal, Patteta y Brizuela

Cancha: Al Ver Verás - Racing vs Cadetes

Sexta (12hs): Vega, Chabert y Tamburini

Quinta (13:30hs): Chabert, Vega y Tamburini

Primera (15:15hs): C. Ruíz Díaz, Chabert y Vega

Cancha: Boca -San Isidro vs Chapadmalal

Sexta (12hs): Monsalves, Romero y Román

Quinta (13:30hs): Romero, Monsalves y Román

Primera (15:15hs): Llona, Romero y Monsalves

Cancha: Dvo. Norte - El Cañón vs Almagro Florida

Quinta (13:30hs): Correa, López y Cardozo

Primera (15:15hs): López, Correa y Cardozo

Cancha: Gral. Urquiza - Gral. Urquiza vs Libertad

Quinta (13:30hs): Sampietro, Scuffi y Gallo

Primera (15:15hs): Scuffi, Sampietro y Gallo

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs Boca

Sexta (12hs): Olivares, Melga y Pironi

Quinta (13:30hs): Melga, Olivares y Pironi

Primera (15:15hs): Foschi. Olivares y Melga

Cancha: Independiente - Independiente vs Al Ver Verás

Sexta (12hs): Oliver, Rua y Spognardi

Quinta (13:30hs): Rua, Spognardi y Oliver

Primera (15:15hs): Abboud, Rua y Olivares