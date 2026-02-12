Este viernes 13, desde las 18:00, el artista plástico y diseñador Ricardo Cohen, conocido como Rocambole, presentará su último libro Arte, diseño y contracultura mediante una charla abierta al público en el anfiteatro del Centro Comercial del Puerto, con acceso libre y gratuito.

La actividad incluirá un intercambio con los asistentes, quienes podrán realizar preguntas, y la exhibición de algunas de sus obras en la plaza seca del predio. Además, estará presente la feria de emprendedores que funciona en ese espacio durante los fines de semana de la temporada de verano.

Rocambole cuenta con una extensa y reconocida trayectoria artística, destacándose especialmente como creador del diseño gráfico y las tapas de los discos de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, labor que también desarrolló en afiches y material gráfico vinculado a esa formación emblemática del rock argentino.

En su libro, Rocambole resume parte de su obra y trayectoria con amplios detalles de su estética personal, su visión sobre el arte y su experiencia docente. En más de 200 páginas reúne textos, ilustraciones, pinturas, dibujos, fotografías, aerografías, bocetos y material inédito.

La convocatoria es impulsada en conjunto por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Jóvenes Solidarios y el Centro Comercial del Puerto, y propone un recorrido por la mirada del artista sobre el diseño y la sociedad a través de distintas generaciones y décadas recientes.

