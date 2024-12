El jueves 6 de noviembre de 2025, Cristina Kirchner estará sentada otra vez en el banquillo de los acusados. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) fijó esa fecha para el inicio del juicio por el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas. Se admitieron 630 testigos para el debate oral y público en una causa con más de 147 imputados -casi todos políticos y ex funcionarios del kirchnerismo y empresarios- involucrados en el circuito de sobornos.

La ex presidenta está acusada del delito de asociación ilícita en carácter de jefa y se le atribuyen un conjunto de hechos vinculados a las coimas que su gobierno percibía para garantizar a contratistas del Estado diversas concesiones, negocios y obras públicas.

Cinco años después de su elevación a juicio oral, el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez SIgnori, Fernando Canero y Germán Castelli, determinó que en noviembre del próximo año se realizará el juicio por corrupción de mayor envergadura de los que se hicieron en los Tribunales de Comodoro Py.

Un extenso listado de testigos acompaña el proveído del Tribunal en el que los jueces determinaron el inicio del juicio en el Caso Cuadernos, que en etapa de instrucción fue calificado como la mayor estructura de corrupción de los últimos veinte años.

El puntapié inicial fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.

El sistema funcionó con la "participación indispensable" de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho.

La estructura investigada, básicamente, consistía "en una serie de 'puntos fijos de recaudación', en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense", detalla la acusación que se leerá el día del juicio.

Con más de 220 cuerpos, y 159 imputados el expediente radicado en el TOF 7, analizó los planteos de todas las partes respecto a las medidas de prueba complementaria sugerida como también, lo manifestado por la fiscal general Fabiana León.

Las medidas de prueba complementan la realizada en etapa de instrucción. En esa etapa se impulsaron 231 medidas: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.

El extenso listado de procesados y enviados a juicio oral está encabezado por Cristina Kirchner, sobre quien pesa la mayor acusación: haber sido la jefa de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de pagos ilegales, es decir, sobornos.

La causa está radicada en el Tribunal de juicio hace cinco años. En reiterados escritos la fiscal general que interviene ante el TOF 7, Fabiana León, se quejó por el retraso y denunció ante la Casación tal situación. Si bien su denuncia fue rechazada, sí se convalidó su reclamo de que se avance definitivamente, hacia la fijación de una fecha de comienzo de juicio, algo que ocurrió este viernes.

En la resolución, los jueces indicaron que de acuerdo a la modalidad con la que se vienen desarrollando los diversos debates orales llevados a cabo por este Tribunal y “atendiendo a las particularidades de las presentes actuaciones y sus conexas, se dispondrá la realización de las audiencias mediante la plataforma virtual Zoom”.

Sin embargo, se añadió que “frente a la existencia de alguna circunstancia que amerite la concurrencia del Tribunal en forma presencial, o ante la concreta petición de alguna de las partes para que determinadas jornadas tengan lugar en forma mixta -telemática y semipresencial-, explicados que sean los motivos de la pretensión que deberán ser puntuales y precisos, teniendo en cuenta el volumen de imputados en las causas en cuestión, se proveerá”.

El listado de imputados convocados al inicio del juicio incluye al ex chofer y primer imputado colaborador de esta caso, Oscar Centeno, al financista Ernesto Clarens, al primo de Mauricio Macri -Ángelo Calcaterra- y a su ex socio Javier Sánchez Caballero. El listado incluye también al ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa Igor, y al ex titular de Vialidad Nacional ya condenado, Nelson Periotti, entre otros.

En este expediente la justicia federal contó con el testimonio de 31 imputados colaboradores que fueron el puntapié inicial para la realización de medidas de prueba que, sostiene el requerimiento de elevación a juicio, permiten sustentar las acusaciones.

Son en total 630 los testigos que figuran en la resolución del Tribunal de Juicio, quienes deberán declarar durante las audiencias. Pero puede, en función del debate y cómo se vaya desarrollando el mismo, sumar otras personas.

La elevación a juicio sostiene que el caso de los cuadernos se trataba de “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.

A criterio del juez de instrucción, la acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones.

Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la ex mandataria está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada.

Fuente: Clarín