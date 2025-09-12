causa de los cuadernos

Causa Cuadernos: acusados ofrecen multimillonarias sumas y hasta una casa o un yate para no ir a juicio
El primero en hablar fue el abogado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.
El primero en hablar fue el abogado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.
A un año de la investigación, la Cámara Federal explicó en detalle la operatoria que tenía como protagonistas a Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, y los inicios de su relación con Daniel Muñoz. Además, ratificó el rol en el armado de las off shore de Marcelo Danza, Osvaldo Parolari y Elba Mun
Se trata de Pablo Goldberg, quien ingresó al Penal de Ezeiza para visitar a la detenida Carolina Pochetti. La mujer se negó a recibirlo y denunció ante la Justicia que, minutos antes, Elizabeth Ortiz Municoy -quien la implicó en la investigación- la llamó para decirle que un amigo de ella iría a ver