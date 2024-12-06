cuaderno de las coimas

Retrasan un año más el inicio del juicio por el caso Cuadernos: será en noviembre de 2025
El jueves 6 de noviembre de 2025 comenzará el juicio por corrupción, con Cristina Kirchner como principal acusada.
El jueves 6 de noviembre de 2025 comenzará el juicio por corrupción, con Cristina Kirchner como principal acusada.
La ex mandataria fue procesada esta mañana por los documentos históricos encontrados en su propiedad de El Calafate en el marco de los allanamientos en la causa de los cuadernos de la corrupción.