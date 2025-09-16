Este sábado 20 a las 16:30 en la Biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Peña 4046) se realizará un encuentro abierto entre oyentes del programa radial Faltaba más, que contará con lecturas en vivo, mate, además de que los asistentes podrán sumar sus historias de vida y participar de sorteos.

El ciclo, que se emite todos los domingos, lleva cuatro temporadas al aire y logró consolidar un vínculo con su audiencia. De esa relación e intercambio sincero nació esta actividad de encuentro presencial.

“Será un momento muy esperado para encontrarnos con los oyentes. La gran cantidad de mensajes que recibimos nos mostró la necesidad de organizar este encuentro, que desde el primer momento fue recibido con enorme entusiasmo. Queremos mirarnos a los ojos, compartir historias, palabras y música. Estamos seguros de que será una experiencia que quedará en la memoria de ellos y también en la nuestra, porque el programa cobra vida frente a quienes nos escuchan”, expresó el conductor del programa, el periodista Raly Haurat.

Faltaba más es un espacio donde Haurat, escritor, periodista y tallerista, comparte textos propios en cada entrega dominical. Matiza las lecturas con música y está acompañado por la artista Noemí “Nené” Lanzón, en la co-conducción.

Haurat publicó el libro de cuentos Relatos porteños con vista al mar (2016), el ensayo Al blues no se llega por felicidad (2017) y la antología Seis cuentos al filo (2018). Su primera novela, Las cartas que no te dije (2023), aborda los vínculos en la era de los chats y el “ghosteo”.

