La Municipalidad realizará este domingo 17, de 10:00 a 13:00, una jornada de concientización por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial en el playón de la Iglesia Catedral (Peatonal San Martín y Mitre), con acceso libre y gratuito, en conjunto con la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial.

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Durante la actividad se llevarán a cabo controles de presión arterial y acciones de concientización abiertas a la comunidad, en el marco de la campaña Alto HTA! Reduce tus Riesgos, que apunta a prevenir factores de riesgo cardiovascular.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Secretaría de Salud municipal para el abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), con foco en la hipertensión arterial, una condición frecuente y muchas veces silenciosa que incide directamente en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

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En ese sentido, la Unidad de Vigilancia y Monitoreo de ECNT-CV desarrolla durante todo el año acciones en centros de atención primaria de la salud (CAPS). Las actividades incluyen capacitación sobre toma correcta de presión arterial, diagnóstico precoz y uso de guías clínicas para unificar criterios de tratamiento.

Además, desde el pasado lunes se lleva adelante un recorrido por distintos CAPS del distrito con tareas de concientización y recolección de información, que continuará durante todo el año.

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A partir de este lunes 18 y durante 30 días, la campaña Conoce y Controla tu Presión Arterial se instalará en el CEMA (Pehuajó 250), donde se ofrecerán controles, asesoramiento y educación nutricional en forma gratuita.

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Durante todo el mes también se desarrollarán actividades complementarias en los CAPS, como talleres de nutrición y diabetes, huerta, caminatas saludables, yoga, hidratación y cocina, orientadas a fomentar hábitos saludables.

Las enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas al riesgo cardiovascular constituyen la principal causa de enfermedad y muerte. Incluyen patologías como hipertensión, diabetes, obesidad y dislipemias, asociadas a factores modificables como la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol.

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En este contexto, la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado resultan claves para evitar complicaciones graves como infartos, accidentes cerebrovasculares y daño renal.