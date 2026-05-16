presion arterial

Realizarán este domingo una campaña de concientización por la hipertensión arterial
La actividad central será en la Catedral y forma parte de una campaña más amplia que incluye controles, talleres y acciones en centros de salud.
La actividad central será en la Catedral y forma parte de una campaña más amplia que incluye controles, talleres y acciones en centros de salud.
La jornada se desarrollará de 10 a 13 en el Corredor Saludable del mencionado espacio público, ubicado en la avenida Libertad y la costa.
En 2017, murieron más de 90 mil personas en nuestro país por enfermedades cardiovasculares. Desde la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial destacan la relevancia de los hábitos preventivos.