En el marco de los festejos por su centenario, el Club de Pesca Mar del Plata en conjunto con el Club de Pesca Santa Teresita organizará el próximo 29 de noviembre el Primer Festival Juvenil de Pesca en el muelle de pescadores de la ciudad, destinado a jóvenes entre 10 y 15 años. El encuentro se desarrollará de 15:00 a 17:00 y tendrá como objetivo promover la pesca recreativa mediante la modalidad de captura por cantidad de piezas, con categorías específicas y premios para los participantes destacados.

Los jóvenes competirán en dos divisiones etarias: de 10 a 12 años y de 13 a 15. Se otorgarán premios a los tres pescadores con mayor número de capturas en cada categoría, además de un galardón especial al ejemplar de mayor peso. Debido a limitaciones de espacio en el muelle, los cupos son restringidos, por lo que se recomienda inscribirse con antelación.

En cuanto a las normas deportivas, los participantes podrán emplear aparejos de hasta dos brazoladas (anzuelos), sin boya elevadora ni cebo flotante, es decir, en modalidad de fondo directo. La carnada será libre y, de requerirlo, los menores podrán contar con la asistencia de un adulto. Se autorizará el ingreso de una segunda persona mayor, quien deberá observar desde la terraza superior.

Como parte de la inscripción, cada joven recibirá un sándwich y una gaseosa para disfrutar de la jornada. Los organizadores ya trabajan en los detalles finales y, en los próximos días, publicarán información precisa sobre el proceso de inscripción y la participación en esta propuesta.

Tal cual se indicó, este festival surge en el contexto de las celebraciones por los 100 años del Club de Pesca Mar del Plata, que convocó a su par de Santa Teresita, histórica entidad que durante casi 40 años organizó el Torneo Infanto Juvenil en la Escollera Norte. Ambas instituciones pondrán a disposición sus instalaciones emblemáticas para ofrecer una experiencia única en la pesca deportiva local.

