Realizarán el Primer Festival Juvenil de Pesca en el muelle de pescadores
Se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre, organizado por el Club de Pesca Mar del Plata junto al Club de Pesca Santa Teresita. Está destinado a jóvenes entre 10 y 15 años.
Se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre, organizado por el Club de Pesca Mar del Plata junto al Club de Pesca Santa Teresita. Está destinado a jóvenes entre 10 y 15 años.
La Selección Juvenil Femenina de la Asociación Atlántica de Balonmano se clasificó a la final del Argentino luego de vencer a Mendoza mientras que los Caballeros jugarán por el tercer puesto.
Desde el Municipio informaron que se encuentra abierto el período de inscripción y reinscripción para el Programa Social Orquesta Municipal Infanto Juvenil (OMIJ) que dirige el Maestro Claudio Corradini. Los detalles.
Prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión, y establece medidas de abordaje integral e interdisciplinario con miras a una futura inserción social del joven. Los detalles.
Lo destacó a El Marplatense Raúl Vicente, titular de la Sociedad de Conductores de Taxis, al brindar su mirada sobre la actividad que se registra en este tramo del verano. Sin embargo, insistió en que se trata de una "temporada regularcita" para la ciudad. "Siendo muy optimista, es de 7 puntos", señ