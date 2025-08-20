La banda cordobesa Rayos Láser presentará su sexto álbum de estudio, Ya no estoy aquí, este sábado 23 a las 20:00 en Club Tri (20 de Septiembre 2650), show en el que también incluirán un repaso de sus grandes éxitos.

Rayos Láser, formada en 2011, se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas del pop/rock argentino contemporáneo. Este show en Mar del Plata forma parte de su gira internacional, que los llevará por Argentina, Colombia y México, ofreciendo un espectáculo renovado, potente y cargado de emoción.

Ya no estoy aquí, grabado y producido por Mariano Otero (El Kuelgue, Mi Amigo Invencible, Juan Ingaramo, Marilina Bertoldi), es un álbum maduro y heterogéneo que explora el desapego, el amor y el dolor desde una perspectiva íntima, manteniendo la identidad sonora de la banda. Entre los singles destacados se encuentran El día y la noche -con la colaboración de Juan Ingaramo-, Imán y El fin del amor.

“Este es el disco del desapego: un enfrentamiento con la materialidad de la existencia, una forma de enfrentar el amor y el dolor, como dos caras de lo mismo. Quizás el disco más maduro de una banda que sabe hacer baladas felices y sabe hacer bailar al ritmo de la reflexión. Es una obra heterogénea, con una cantidad de aristas sorprendentes, que no deja de conservar una identidad orgánica, y que luce toda la paleta de colores de la banda”, expresaron desde Rayos Láser.

Con una trayectoria que incluye giras por más de 30 ciudades argentinas, recorridos por Latinoamérica y un world tour que abarcó desde Europa hasta América, Rayos Láser acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, seis discos de estudio y nominaciones a premios como los Latin Grammy, MTV Europe Music Awards y Premios Gardel.

El concierto contará con la participación de Nos Miran Raro, banda marplatense de indie pop fundada en 2020, caracterizada por su estilo ochentoso y bailable, que combina baterías electrónicas, sintetizadores y una fusión del pop-rock de décadas pasadas con el indie actual. Además, el artista urbano Mcas se sumará a la velada, presentando un repertorio variado de sus singles.