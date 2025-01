El mediocampista Ramiro Makarte, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de que se conociera la noticia de su salida a préstamo de Alvarado hacia San Martín de Mendoza, equipo que milita en el Torneo Federal A.

El joven comenzó relatando su conversación con Alexis Matteo, entrenador de Alvarado, y contó: “ Yo con Picky, que lo conozco de antes, de Quilmes de Mar del Plata, hablamos, y le pregunté cómo me veía. Me dijo que me encontraba bien, pero que no iba a tener lugar en el año, que había muchos volantes”.

Desde su lado comentó que su idea era afianzarse más y quedarse en el club y dijo: “Sabía que con entrenamiento y con partidos y con confianza lo iba a poder hacer. Pero, nos encontramos con esta situación y es la que hay que afrontar”.

Sin embargo, se mostró feliz por la nueva oportunidad y relató: “La verdad que estoy muy contento, lo voy a aprovechar al máximo y a tratar de aprender de un poco de todo”. De la misma manera comentó que más allá de haber recibido otras ofertas obtuvo buenas reseñas del “Chacarero”.

“Me gustó el proyecto deportivo del club, así que aposté por ir a Mendoza. De cuestiones futbolísticas no hablé mucho, en realidad ya me han llamado y me han comentado de cuál es el propósito del club, que va a tratar de ascender, quiere armarse fuerte para competir y que querían contar conmigo, que me veían bien”, explicó Makarte.

Además, el volante creativo analizó sus dos temporadas en Alvarado, en donde debutó en 2023, con algunos altibajos y recordó: “Siento que en 2023 jugué más minutos que en 2024, pero en 2024 fueron mejores los minutos que me tocó entrar. Siento que no se me dio mucha continuidad tampoco. ¿Creo que eso podría haber sido, podría haber cambiado las cosas, no? Tener más confianza, y ahí uno empieza a resolver mejor, empieza a conocer a su compañero, pero entrando a 10,15 o 20 minutos es complicado también”.

En este sentido, habló de su propósito al salir a préstamo, teniendo en cuenta que tiene contrato con el “Torito” hasta diciembre de 2026, y expresó: “Es sumar minutos y tratar de volver siendo otro jugador, con otro carácter, otra personalidad”.