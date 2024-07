El mediocampista de Alvarado, Ramiro Makarte, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de que se diera a conocer la noticia de la extensión de su vínculo con la institución y además analizó el presente del equipo de Mauricio Giganti. “Estoy contento, estaba esperando esta renovación porque tenía contrato hasta diciembre de 2025”, reconoció el volante de 21 años que acordó con el club hasta fines de 2026.

El futbolista, que no viajó hacia Madryn para enfrentar a Guillermo Brown por una pubalgia para “bajar las cargas”, dio su visión sobre la actualidad del “Torito” y expresó: “Estamos con la cuota pendiente de ganar de visitante, pero haciéndonos fuerte de local. Creo que venimos haciendo un balance del año bueno, pero sabemos que podemos estar mejor. Nos tenemos que ir adaptando a las adversidades, cualquier imprecisión te puede costar”.

Asimismo, declaró sobre lo sucedido luego de la expulsión frente a Deportivo Maipú en el Minella por la fecha 11 de la Primera Nacional y dijo: “En el momento me molestó muchísimo, me sentí mal pero sabía que si seguía con ese pensamiento habría problemas y me estancaría. Traté de no pensar mucho, la verdad que costó porque estuve un mes y medio para volver a jugar, es fuerte no poder jugar por ese tiempo estando bien físicamente. Me costó mentalmente pero lo pudimos sacar adelante. Uno ya sabe lo que no tiene que hacer en la misma situación”.

Por último habló sobre su rol en la mitad de la cancha y explicó: “Creo que donde puedo dar mi mejor rendimiento y versión es en el doble pivote del mediocampo. Siempre trato de mirar a mis compañeros, son jugadores que pasaron por muchos equipos. Nery tiene mucha experiencia, trato de verlos, escucharlos y sumar movimientos”.