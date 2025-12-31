Desde allanamientos en el sur de la ciudad hasta causas de alto impacto judicial, El Marplatense recopiló los hechos policiales más relevantes de 2025, aquellos que dejaron al descubierto nuevas modalidades del delito y pusieron en alerta a las autoridades y a la comunidad.

Uno de los ejes más fuertes del año fue la lucha contra el narcotráfico. Se destacaron los allanamientos simultáneos en el sur marplatense, donde se secuestraron drogas y armas, y la caída de una banda narco que utilizaba una peluquería y una planta de pescado como fachadas para comercializar estupefacientes. A esto se sumó la detención de “El Musulmán”, el influencer que vendía droga bajo la modalidad delivery, un caso que expuso cómo el narcomenudeo se adapta a las redes sociales.

El delito económico y el lavado de dinero también tuvieron un lugar central. La Justicia avanzó contra la compra y venta ilegal de moneda, con un golpe clave a cuevas financieras, y ordenó nuevas detenciones en la causa por lavado vinculado al juego clandestino, una trama compleja que involucra a múltiples sospechosos y sigue abierta, con más imputados citados a declarar.

Las estafas fueron otro fenómeno recurrente, especialmente contra turistas. Uno de los casos más resonantes fue el de un visitante que fue engañado por siete mil dólares, en una maniobra que volvió a poner en foco la necesidad de reforzar los controles y la prevención durante la temporada alta.

En paralelo, salieron a la luz redes delictivas menos visibles pero igual de graves, como la banda dedicada al desguace y venta de iPhones robados, detectada tras un asalto en un colectivo, y hechos de violencia intrafamiliar y urbana, como la detención de un joven armado con una cuchilla que amenazó a su hermana y estuvo implicado en un asalto.

Pero el año también estuvo atravesado por casos de fuerte impacto social, entre ellos la investigación a un empresario del rubro bikinis por graves conductas sexuales contra sus empleadas y la causa que involucró a un profesor de teatro y un árbitro de fútbol infantil acusados de integrar una red de pornografía infantil. Episodios que sacudieron a la ciudad y abrieron debates profundos sobre control, prevención y responsabilidad institucional.

Este recorrido por los policiales más destacados del año muestra un mapa complejo del delito en Mar del Plata: organizado, diversificado y en permanente transformación, pero también una Justicia y fuerzas de seguridad que lograron avanzar en causas clave. Un balance que deja preguntas abiertas y desafíos de cara al año que comienza.