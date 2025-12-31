Radiografía del delito: los policiales que marcaron el año en El Marplatense
Drogas, lavado de dinero, estafas, redes criminales y casos que generaron conmoción social atravesaron a Mar del Plata a lo largo del año.
Drogas, lavado de dinero, estafas, redes criminales y casos que generaron conmoción social atravesaron a Mar del Plata a lo largo del año.
La nueva normativa refleja un consenso que atienda a la necesidad de innovación académica, un requerimiento que fue evidenciado durante la pandemia. Actualmente, de 10 estudiantes sólo 6 terminan en tiempo y forma.
Un año atravesado por conflictos armados, tragedias, avances tecnológicos y sacudones políticos en todos los continentese
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó además un triunfo electoral en las elecciones legislativas del año próximo.