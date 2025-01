Durante julio, Alberto Sileoni, responsable de la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, anunció la disposición de un nuevo régimen académico para el nivel secundario que regirá a partir de 2025. A pesar de que esta actualización que prevé una batería de cambios en el sistema educativo fue aprobada por el Consejo General de Educación de la Provincia de forma unánime, continúa generando debates.

La nueva normativa próxima a implementarse, refleja un consenso que atienda a la necesidad de innovación académica en secundaria, un requerimiento que fue evidenciado durante la pandemia. Actualmente, según este informe de PBA, de 10 estudiantes sólo 6 terminan en tiempo y forma; 2 terminan más tarde o con sobreedad y 2 no terminan.

Esta serie de políticas educativas integrales recoge experiencias que ya fueron puestas en práctica de forma exitosa en otras provincias de Argentina y países de Latinoamérica, e involucra propuestas realizadas por directores de escuelas, estudiantes, familias y docentes.

El marco que contiene a la serie de modificaciones prontas a realizarse tiene el foco puesto en el acompañamiento integral de las trayectorias educativas de los estudiantes, a fin de contribuir, a través de una mayor permanencia en la escuela, equipos destinados a este acompañamiento e implementación de horas modulares y procesos de intensificación mayores.

Uno de los puntos que más debate generó es acerca de la acreditación de los contenidos por materia, lo que supondría la eliminación de la repitencia anual del estudiante. Otro punto de opiniones diversas es la posibilidad de empleabilidad del régimen en las instituciones educativas, debido a la infraestructura de los edificios escolares y a las condiciones materiales y de personal docente en las escuelas.

La nueva normativa tiene por objetivo que los estudiantes aprendan más y mejor, de modo que la escuela secundaria pueda responder a las demandas educativas de la actualidad, poniendo la centralidad en la enseñanza y resignificando el valor que tiene la evaluación. Un aspecto importante donde se anclará la nueva disposición es en torno a los cambios propuestos en la aprobación de las materias.

A partir de 2025, los estudiantes del nivel secundario de la provincia de Buenos Aires acreditarán los contenidos de cada asignatura, por lo tanto sólo recursarán aquellas materias que el docente considere que no han sido aprobadas, en lugar de recursar el ciclo anual completo. De esta forma, con el nuevo régimen académico, el estudiante no deberá tener que volver a cursar las materias que ya haya aprobado.

Por otra parte, este proyecto integral contemplará que haya más instancias de intensificación durante el año escolar, y el recursado será acompañado por docentes y cargos jerárquicos específicos que se prevé sumar, junto a horas modulares extras. En este sentido, Sileoni afirmó que “esta propuesta responde a la demanda sobre la necesidad de transformar la escuela secundaria. Para eso, recoge las propuestas planteadas por docentes, estudiantes y directores de escuelas y recupera buenas experiencias ya implementadas”.

Sobre las instancias destinadas a la aprobación de las materias, los alumnos podrán intensificar hasta cuatro materias desaprobadas y, en caso de tener cinco o más asignaturas pendientes, deberán definir cuáles intensificar y cuáles recursar. Previamente a que el estudiante recurse la materia, se ofrecen periodos para intensificarla antes de que sea recursada, que constará de cuatro períodos de 15 días al inicio y final de cada cuatrimestre, en diciembre y febrero. Esta modificación viene seguida del acompañamiento de un equipo especial que será designado para los procesos de intensificación.

Al respecto, Sileoni remarcó: “Nadie estudia solo: se establecen cuatro períodos más de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio. Se pueden intensificar hasta cuatro materias pendientes de aprobación en total de ciclos lectivos anteriores. A partir de la quinta, se definirá cuáles son las cuatro que se intensifican y cuáles se recursan”.

A su vez, dentro del nuevo régimen se plantea que para cada ciclo lectivo un estudiante no podrá cursar y recursar más de 12 materias en total, debido al máximo establecido en el Diseño Curricular de la Escuela Secundaria. Con respecto al sistema de evaluación, la calificación mínima para aprobar será de 7 y los cuatrimestres no se promediarán, si no que será obligatorio para el alumno aprobar cada uno. Sobre esto, Sileoni dijo: “Hoy hay un sistema conceptual que se vuelve numérico al final del cuatrimestre. Decidimos volver a un sistema estrictamente numérico desde el inicio, como el previo a la pandemia”.

Acerca de las repercusiones en el diálogo público alrededor de la temática, el director general de Educación y Cultura de PBA afirmó que se realizó una encuesta donde participaron más de 12.000 docentes y que arrojó un 90% de intención de realizar un cambio en la escuela secundaria. “No va a haber más facilismo, va a haber más exigencia”, concluyó Sileoni.

Fuente: Portaluniversidad.org.ar