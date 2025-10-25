En la recta final de cara a las elecciones de este domingo, donde se elegirá la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, los argentinos buscaron informarse y conocer sobre los candidatos. Al menos eso se desprende de las búsquedas en Google del último mes.

Ads

El informe de la compañía reunió los resultados del 13 al 19 de octubre. En ese período, “Padrón electoral 2025″ fue el término más buscado en relación a las elecciones en la Argentina, mientras que respecto a las preguntas más buscadas, las de mayor crecimiento fueron “¿por qué es importante votar?" y “¿qué son las elecciones legislativas?”.

En tanto, los padrones electorales que tuvieron mayor crecimiento de búsquedas fueron en Mendoza, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, este último siendo el distrito fue que tuvo más búsquedas sobre las elecciones. En particular, los temas más indagados fueron “trabajo”, “jubilación” y “salario”, seguidos por “economía” y “seguridad”.

Ads

Puede interesarte

Las consultas con mayor aumento que se realizaron entre el 13 y 19 de octubre fueron:

¿Por qué es importante votar?

¿Qué son las elecciones legislativas?

¿Cuándo arranca la veda electoral?

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?

¿Dónde votar el 26 de octubre?

¿Cómo sé dónde voto?

¿Qué es la democracia?

¿Cómo son las boletas para votar 2025?

¿Es obligatorio votar el 26 de octubre?

¿Qué es el voto?

Consultas sobre partidos políticos

Ads

¿Lilia Lemoine de qué partido es?

¿Burlando es candidato de qué partido?

¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido?

¿Facundo Manes de qué partido político es?

¿Fernando Gray de qué partido es?

¿Espert de qué partido es?

¿El intendente de Zárate 2025 de qué partido es?

¿Juan Monteverde de qué partido es?

¿Pullaro de qué partido es?

¿Diego Santilli de qué partido es?