ARA San Juan: la Justicia envió a Macri preguntas sobre el submarino

Los planteos surgen desde el abogado Luis Tagliapetra, querellante en la causa y padre de uno de los submarinistas, después de que la jueza Marta Yález accediera a su pedido para que el Presidente y el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, declaren como testigos.