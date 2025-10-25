Qué son las elecciones legislativas: las preguntas más buscadas en Google de cara al domingo
Google Trends presentó las búsquedas destacadas para el último mes. “Padrón electoral 2025″ fue el término relacionado a los comicios más buscado.
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Ariel Pantanali Osteópata y Miembro del Registro de Osteópatas de Argentina (MROA) responde los interrogantes más relevantes de esta disciplina.
Los planteos surgen desde el abogado Luis Tagliapetra, querellante en la causa y padre de uno de los submarinistas, después de que la jueza Marta Yález accediera a su pedido para que el Presidente y el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, declaren como testigos.