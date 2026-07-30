La Copa del Mundo es el trofeo más codiciado del planeta. Cada cuatro años crecen las expectativas de diversas naciones por conquistar el ansiado título, sin embargo, a lo largo de la historia solo ocho naciones han podido coronarse, por lo que este prestigioso trofeo sigue siendo muy codiciado y para muy pocos.

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Este 2026 en la edición que se disputó en México, Estados Unidos y Canadá y que contó por primera vez con 48 equipos, España levantó la Copa y sumó su segunda estrella, lo que puso a la Roja un escalafón más arriba en el ranking de selecciones que alguna vez han ganado el título mundial.

A continuación hacemos un repaso a la historia y veremos cuáles son los países con más títulos y cómo han llegado a ellos. Para seguir los mercados de apuestas de futbol Mostbet, propone un abanico de distintas competiciones, además con el código de nuevo usuario Mostbet Argentina se puede comenzar el registro con un bono de bienvenida.

¿Cuál es el país con más Copas del Mundo?

La selección con más Copas del Mundo en su vitrina es Brasil. La 'Canarinha' cuenta con 5 títulos en la historia, un número que la mantiene en la cima a pesar de que llevan más de dos décadas sin levantar la Copa. El equipo sudamericano ha sido campeón en las ediciones de Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos1994 y Corea-Japón 2002.

Además de ser la única nación pentacampeona, Brasil puede presumir que es la única que tiene a un mismo jugador con tres títulos: Pelé, quien conquistó las ediciones de 1958, 1962 y 1970, convirtiéndolo en uno de los mejores jugadores de la historia.

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Tabla de países con más Copas del Mundo

Posición País Ads Copas del Mundo Años en los que fue campeón 1 Brasil 5 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 2 Alemania 4 1954, 1974, 1990, 2014 3 Italia 4 1934, 1938, 1982, 2006 4 Argentina 3 1978, 1986, 2022 5 España 2 2010, 2026 6 Uruguay 2 1930, 1950 7 Francia 2 1998, 2018 8 Inglaterra 1 1966

¿Qué otras selecciones han ganado más de un Mundial?

A Brasil le siguen de cerca dos naciones: Alemania e Italia, ambas con cuatro títulos.

La selección alemana se ha consagrado campeona en 1954, 1974, 1990 y 2014. Sin embargo, desde su última corona Die Mannschaft ha tenido una racha complicada al ser eliminada en fase de grupos en 2018 y 2022, mientras que en la última edición en 2026 se quedaron en dieciseisavos de final.

Por su parte Italia, conquistó los Mundiales de 1934, 1938, 1982 y 2006, pero en la actualidad tiene la gran deuda de no haber clasificado a las últimas tres ediciones de la Copa; los Azzurri no han acudido al máximo evento en 2018, 2022 y 2026.

En el cuarto escalafón se encuentra Argentina, que cuenta con tres Copas, obtenidas en 1978, 1986 y 2022. La Albiceleste fue guiada en sus triunfos por dos de los máximos exponentes del balompié: Diego Armando Maradona en la edición disputada en México y Lionel Messi en Qatar.

Después de Argentina siguen España, Uruguay y Francia con dos Copas del Mundo cada una. La Furia Roja se coronó en la más reciente edición celebrada en Norteamérica este 2026. El equipo español venció 1-0 en la final a Argentina que llegaba como campeón defensor para sumar su segunda estrella tras la obtenida hace 16 años en Sudáfrica.

Por su parte, garra charrúa que también cuenta con dos títulos, tiene el mérito especial de haber sido la primera selección en ganar en la historia de la competencia al hacerlo en 1930, edición que se celebró en su casa, Veinte años más tarde volvieron a coronarse tras vencer 2-1 a Brasil en el famoso Maracanazo.

En tanto, Francia ha probado las mieles del triunfo en 1998 y 2018. La primera Copa la ganaron cuando se instauró el formato de 32 selecciones participantes ahora extinto y la segunda en el torneo disputado en Rusia tras vencer 4-2 a Croacia.

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Países que han ganado la Copa del Mundo una vez

Tras la victoria de España en el Mundial de 2026, Inglaterra queda como la única selección con un solo título Mundial.

Los Tres Leones alcanzaron la gloria en 1966 un torneo en donde participaron 16 naciones y que se disputó precisamente en Inglaterra. La final la ganaron tras imponerse en tiempo extra a Alemania Federal con un marcador de 4-2. En la edición de 2026 los ingleses se quedaron con el tercer lugar al vencer a Francia, este fue el segundo mejor resultado en su historia en las Copas del Mundo.

Campeones de la Copa del Mundo año por año:

A continuación repasamos a todos los campeones del mundo año por año, desde Uruguay 1930 hasta Norteamérica 2026:

● 1930: Uruguay

● 1934: Italia

● 1938: Italia

● 1950: Uruguay

● 1954: Alemania Federal

● 1958: Brasil

● 1962: Brasil

● 1966: Inglaterra

● 1970: Brasil

● 1974: Alemania Federal

● 1978: Argentina

● 1982: Italia

● 1986: Argentina

● 1990: Alemania Federal

● 1994: Brasil

● 1998: Francia

● 2002: Brasil

● 2006: Italia

● 2010: España

● 2014: Alemania

● 2018: Francia

● 2022: Argentina

● 2026: España

FAQ

● ¿Qué país tiene más Copas del Mundo?

Brasil es el país que más veces ha ganado Copas del Mundo; lo ha hecho en cinco ocasiones: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

● ¿Cuántas Copas del Mundo tiene Argentina?

La Albiceleste tiene tres estrellas, obtenidas en 1978, 1986 y 2022.

● ¿Cuántas Copas del Mundo tiene España?

La Roja cuenta con dos títulos mundiales, el más reciente en 2026 y el obtenido en 2010.

● ¿Qué países han ganado más de una Copa del Mundo?

Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Uruguay y Francia han ganado más de una Copa del Mundo.

● ¿Cuántos países han sido campeones del mundo?

Solo ocho países han levantado la Copa del Mundo: Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Uruguay, Francia, Inglaterra y España.

● ¿Quién fue el último campeón del Mundial?

El campeón más reciente de la Copa del Mundo es España, quien se coronó en la edición de 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en Nueva York.