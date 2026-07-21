La oferta de propiedades horizontales en la ciudad balnearia es amplia, con opciones que combinan características de casa y departamento en un formato cada vez más buscado. Los PH en venta en Mar del Plata representan una alternativa intermedia para quienes valoran espacio exterior sin afrontar el costo total de una vivienda independiente.

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Este tipo de unidad ofrece más espacio, patios o terrazas, menos vecinos y expensas bajas o nulas, lo que la convierte en una opción atractiva dentro del mercado marplatense. Para explorar opciones actualizadas, considerá revisar PH en venta en Mar del Plata que se adapten a tus necesidades específicas.

Qué es un PH y por qué elegirlo

El término PH proviene de Propiedad Horizontal, una figura legal creada por la Ley 13.512, que permite subdividir un inmueble en unidades funcionales que comparten espacios comunes. En la práctica, se trata de unidades con mayor independencia que un departamento tradicional.

Muchas unidades cuentan con entrada propia, lo que le da una sensación de privacidad parecida a la de una casa convencional, mientras que los espacios compartidos suelen ser mínimos. Esta configuración resulta ideal para:

● Familias jóvenes que buscan mayor superficie habitable

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● Jubilados que migran desde departamentos buscando planta baja

● Inversores interesados en renta anual o temporaria

Zonas con mayor oferta de PH en la ciudad

El Centro y La Perla concentran una importante cantidad de propiedades horizontales disponibles, aunque la distribución varía según el perfil del barrio. Los Troncos se diferencia por la arquitectura sólida de sus residencias en las que predominan los materiales nobles como la piedra y la madera.

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En el segmento de usados, la mayor concentración se da en departamentos de uno y dos ambientes en macrocentro, La Perla y Güemes. Barrios residenciales internos como Estrada también presentan opciones, con diferencias de valor según ubicación, antigüedad del edificio y cantidad de unidades por lote. La Perla ganó protagonismo por su cercanía al mar y precios que, en algunos casos, aún están por debajo de otras zonas costeras.

Características según la ubicación

En zona de La Perla se encuentran PH de 3 ambientes a solo metros de la playa, con excelente oportunidad para inversión o renta. Las unidades en esta área suelen contar con dos plantas, quincho de uso propio, lavadero y balcón terraza.

Perfil de las propiedades en barrios internos

Los barrios más alejados del frente costero ofrecen PH con mayor superficie de patio y construcción en planta baja. En barrios como Fortunato de la Plaza se encuentran unidades de 3 ambientes sin expensas, ubicadas al fondo con solo 2 viviendas en el lote.

Opciones en zonas residenciales tradicionales

Los Troncos presenta una oferta más acotada pero con propiedades de mayor calidad constructiva. Plaza Mitre y sus alrededores también concentran unidades con características similares, aunque con mayor antigüedad en algunos casos.

Las inmobiliarias locales cumplen una función esencial en la intermediación entre oferta y demanda.

Ventajas de la tipología PH frente a otras opciones

La principal ventaja radica en más espacio, patios o terrazas, menos vecinos y expensas bajas o nulas. Esta combinación resulta especialmente atractiva para uso vacacional, ya que permite disfrutar de espacios exteriores con baja carga de gastos mensuales respecto a edificios con amenities.

Al no contar con amenities como ascensores o seguridad privada, los costos de mantenimiento suelen ser mucho más bajos. En muchos casos, las unidades solo comparten el pago de servicios básicos del pasillo de acceso. A diferencia de los departamentos, donde este gasto es cada vez más elevado, en las propiedades horizontales no hay gastos extras.

Perfil del comprador típico de PH marplatense

Las propiedades más demandadas abarcan casas en barrios residenciales, unidades con amplios espacios exteriores como balcones y terrazas, consolidándose como criterio prioritario entre quienes valoran el estilo de vida marplatense. El segmento incluye familias que priorizan espacio exterior sin el mantenimiento de una casa completa.

Más del 75% de la demanda responde a quienes buscan vivienda permanente, no de descanso. Esta tendencia se aceleró en los últimos años, cuando muchas familias comenzaron a priorizar espacios abiertos y tranquilidad. Los inversores también encuentran atractivo el formato por su potencial de renta temporaria durante la temporada estival.

Dinámica del mercado de PH durante todo el año

Durante enero de 2026 se registraron 968 operaciones de compraventa, lo que representa un incremento del 16,35% respecto a enero de 2025. Esta actividad demuestra que el mercado inmobiliario marplatense mantiene un movimiento constante más allá de la temporada estival.

Al no contar con amenities como ascensores o seguridad privada, los costos de mantenimiento suelen ser mucho más bajos.

Las inmobiliarias locales cumplen una función esencial en la intermediación entre oferta y demanda, con conocimiento del mercado local, matriculación profesional y acceso a bases de datos actualizadas. Su rol incluye asesoramiento sobre documentación, tasaciones y acompañamiento en inspecciones durante todo el año.

La propiedad horizontal en Mar del Plata se consolida como alternativa intermedia entre departamento y casa, con ventajas específicas que responden a distintos perfiles de compradores. La diversidad de zonas disponibles permite encontrar opciones según presupuesto y necesidades, desde unidades cercanas al mar hasta propiedades en barrios residenciales más tranquilos.

El PH en venta en Mar del Plata ofrece una combinación única de independencia, espacios exteriores y costos accesibles que lo posicionan como opción relevante en el mercado inmobiliario local. La actividad sostenida durante todo el año y el rol de las inmobiliarias especializadas facilitan el acceso a este tipo de propiedades para compradores e inversores.