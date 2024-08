El Torneo de Primera Nacional entró en su tramo final y Alvarado sueña con finalizar dentro de los primeros ocho equipos, lo que le permitiría disputar el Reducido en busca del ascenso.

Culminada la victoria frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el “Torito” quedó octavo y dentro de los clasificados, pero el empate entre All Boys y Quilmes lo hizo bajar de ese escalón.

Las nueve jornadas restantes serán claves para determinar si el plantel está listo para posicionarse allí, pero deberá enfrentar a rivales directos y de la zona alta. El partido entrante será frente a Deportivo Maipu, que se encuentra en la misma situación con 40 unidades, el domingo a las 16 en Mendoza.

Por la fecha 31, recibirá a Ferrocarril Oeste, que también tiene el mismo puntaje pero que se mantiene arriba por diferencia de gol. Posteriormente, visitará San Miguel, hoy tercero en la tabla.

Seguido del choque con el “Trueno” verde, jugará con Quilmes en el Minella, luego visitará al complicado Talleres de Remedio de Escalada y también hará lo propio con Estudiantes de Buenos Aires.

En las últimas tres fechas, se enfrentará con Chacarita, con San Martín de Tucumán, hoy peleando por la punta, y cerrará con Arsenal en Sarandí.

El presente de Alvarado promete e ilusiona a los hinchas ya que de los últimos 15 puntos sacó 12 y deberá seguir por la misma línea para concretar su objetivo del torneo.