Este domingo a las 18:00 se proyectará en el Museo MAR (López de Gómara y la costa) El Ariston, documental de Gerardo Panero que recorre la historia del famoso parador ubicado en Playa Serena, en la zona sur de Mar del Plata.

Panero, es nacido en Chivilicoy y llegó al Ariston a partir de un trabajo documental anterior -realizado en 2013- que giró en torno a la figura de Amancio Williams, arquitecto de la famosa “Casa sobre el arroyo”.

“El primer acercamiento fue a través de la figura de Amancio, investigué sobre el despliegue de la arquitectura de Mar del Plata y cómo los referentes de la arquitectura moderna hicieron obra” en esta ciudad, mencionó. Así llegó a conocer la historia del hoy abandonado parador y de su constructor, Marcel Breuer.

Breuer es una figura fundamental de la Bauhaus, un movimiento fundado en Alemania que renovó el arte y la arquitectura. En 1947 visitó la Argentina y diseñó el Parador Ariston bajo los criterios vanguardistas de dicha escuela.

El documental relata la historia arquitectónica de Mar del Plata y cómo con el paso del tiempo el Ariston quedó en el olvido y comenzó su lenta destrucción. Esta historia lleva a reflexionar sobre la importancia del patrimonio arquitectónico en una ciudad turística.

Panero es licenciado en Enseñanza de las Artes Audiovisuales (UNSAM) y egresado de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). Trabajó como director de sonido en largometrajes de ficción, documentales, series de TV y publicidad.