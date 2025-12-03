La ciudad será sede de la primera Bienal “Territorio Marino de Arte”, un encuentro que reunirá a más de cien artistas locales, nacionales e internacionales con exposiciones simultáneas y conversatorios en distintos espacios icónicos de Mar del Plata.

La iniciativa fue declarada de Interés Cultural por el Honorable Concejo Deliberante del Municipio de General Pueyrredon, reconocimiento que refuerza su importancia para la vida cultural de la ciudad y de toda la región.

La apertura se realizará el viernes 5 de diciembre a las 13 en el Balneario Perla Norte (Blvd. P. Peralta Ramos 230), donde tendrá lugar un conversatorio inaugural sobre la vida y obra de Cleto Ciocchini, además de esculturas y muralismo en vivo. Luego, quedarán habilitadas las muestras en las distintas sedes. Las exposiciones podrán visitarse durante todo diciembre, de manera libre y gratuita, entre las 10 y las 20.

La Bienal es una iniciativa conjunta de la artista plástica Isabel Almonacid; la gestora cultural Alejandra del Pozo; y María Farías, directora de una galería itinerante de Buenos Aires. Su objetivo es promover el intercambio cultural, visibilizar la producción artística contemporánea y fortalecer el desarrollo cultural y turístico de Mar del Plata.

“En septiembre realizamos una Pre-bienal Virtual con la participación de 80 artistas de distintos países”, explicó Alejandra del Pozo, directora de Cultura ADP. El programa completo del evento puede consultarse en las redes sociales oficiales: @1rabienaldeartemdp.

