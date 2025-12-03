Murales de la Bienal

Primera Bienal “Territorio Marino de Arte”: se presentarán más de cien artistas
La cita será del 5 al 8 de diciembre en diferentes espacios patrimoniales: Hotel Konke, La Casa del Balcón, Casa Storni y Hotel Prince.
La cita será del 5 al 8 de diciembre en diferentes espacios patrimoniales: Hotel Konke, La Casa del Balcón, Casa Storni y Hotel Prince.
Se realizará del 4 al 13 de abril en el Parque Cultural de la Bienal Internacional de Arte Esteban Svast. El encuentro reúne pintores, escultores, ceramistas, actores y cantantes.