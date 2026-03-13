El tenor italiano Andrea Bocelli reaccionó a la polémica generada por las declaraciones del actor Timothée Chalamet, quien días atrás cuestionó la relevancia de disciplinas como la ópera y el ballet, al señalar que hoy en día “a nadie le importan”.

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Lejos de confrontar de manera agresiva, Bocelli respondió con un tono conciliador. El artista sostuvo que esas formas artísticas comparten el mismo origen emocional que otras expresiones culturales contemporáneas, incluido el cine. Según expresó, con el tiempo el actor podría descubrir que todas estas disciplinas nacen de una misma fuente creativa y buscan transmitir sentimientos al público.

El cantante también sugirió que las críticas podrían deberse a una falta de contacto con ese tipo de espectáculos. En ese sentido, invitó públicamente a Chalamet a asistir a uno de sus conciertos para experimentar de primera mano la fuerza emocional de la música y la tradición operística.

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La controversia comenzó cuando el actor, durante una charla pública, afirmó que no le interesaría participar en proyectos relacionados con el ballet o la ópera porque considera que son expresiones que hoy requieren un esfuerzo especial para mantenerse vigentes. Sus palabras provocaron una fuerte reacción en el mundo de las artes escénicas y generaron respuestas de músicos, bailarines e instituciones culturales.

Entre quienes salieron a defender estas disciplinas también se encuentra el director de orquesta Gustavo Dudamel, quien destacó que la música clásica y las artes escénicas siguen evolucionando y mantienen un vínculo profundo con otras formas de creación artística, incluido el cine.

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En medio del debate, la respuesta de Bocelli fue interpretada como una defensa elegante de la tradición cultural y del papel que aún tienen la ópera y el ballet en la escena artística mundial.