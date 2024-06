Pixar en concierto, un espectáculo que combina la interpretación en vivo de célebres piezas musicales de películas de Disney y Pixar, con la proyección de los mejores momentos de los icónicos films, se presentará en el Polideportivo “Islas Malvinas” el 20 y el 21 de julio.

Este espectáculo visual y musical cuenta además con cantantes y bailarines en escena, en un despliegue visual que tendrá la participación especial de músicos del Teatro Colón, bajo el mando del director de orquesta Tomás Mayer-Wolf y la dirección de escena a cargo de Peter Macfarlane con la Orquesta Académica del Teatro Colón y músicos de Mar del Plata.

Pixar en concierto presenta grandes éxitos como Yo soy tu amigo fiel de Toy Story, Cuando ella me amaba de Toy Story 2, Si no estoy contigo de Monsters INC., Le Festin de Ratatouille, Viento y cielo alcanzar de Valiente y Recuérdame y Un poco loco de Coco.

En la cuenta regresiva, los fans pueden prepararse para Pixar en concierto reproduciendo sus canciones favoritas a través de la playlist Lo mejor de Pixar en Spotify.