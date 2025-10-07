A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó Ejecutivo local que disponga la limpieza y mantenimiento periódico de los microbasurales ubicados en diversas calles del barrio Belisario Roldán.

En el expediente, al cual tuvo acceso El Marplatense, desde la bancada opositora se manifestó preocupación por “la problemática existente de microbasurales en distintos puntos del barrio Belisario Roldán de Mar del Plata", ubicado entre la avenida Juan B. Justo, la avenida Carlos Gardel, Alberti y Juan F. Czetz, y limítrofe de los barrios Caribe y Jorge Newbery.

En el mencionado barrio, se encuentra la Escuela Primaria Nº54, la cual está situada en la calle José María Calaza al 3470. En el corriente año, los estudiantes de 6to “B” realizaron un proyecto titulado “Mi escuela limpia”.

Una de las problemáticas que releva este proyecto tiene que ver con la presencia de microbasurales en las calles del barrio. En ese contexto, se remarcó que “la acumulación de residuos en la vía pública genera microbasurales, los cuales afectan la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona. Los mismos deterioran el espacio urbano y contribuyen a la proliferación de roedores e insectos, exponiendo a la comunidad vecina a situaciones de riesgo”.

Desde la bancada kirchnerista se señaló que “el Municipio de General Pueyrredon podría evaluar la posibilidad de instalar un contenedor cerrado en la zona mencionada a los fines de mitigar la problemática de microbasurales en el barrio”.

“Es competencia del Estado Municipal disponer las tareas de limpieza urbana periódica y mantenimiento en los espacios verdes, como así también de la gestión de los residuos de los distintos barrios de la ciudad de Mar del Plata”, se resaltó.