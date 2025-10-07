Contenedor

Piden limpieza de microbasurales en el barrio Belisario Roldán
La solicitud fue relizada por el bloque de concejales de Unión por la Patria, quienes indicaron que la situación "afecta la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona".
La solicitud fue relizada por el bloque de concejales de Unión por la Patria, quienes indicaron que la situación "afecta la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona".
El hecho se produjo durante la mañana de este miércoles, en el playón de una empresa que está ubicada sobre la avenida 39 y la calle Galicia.