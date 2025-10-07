recoleccion residuos

Denuncian que el Municipio destina $150 millones por día en recolección de basura, pero "muestra problemas de limpieza"

Desde el bloque de Unión por la Patria le exigieron respuestas al Ejecutivo local por el contrato de Higiene Urbana y que informe sobre el estado de cumplimiento del Plan de Contenerización, que tiene el fin de instalar contenedores en el centro, macrocentro y la costa.