recoleccion residuos

Piden limpieza de microbasurales en el barrio Belisario Roldán
La solicitud fue relizada por el bloque de concejales de Unión por la Patria, quienes indicaron que la situación "afecta la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona".
La solicitud fue relizada por el bloque de concejales de Unión por la Patria, quienes indicaron que la situación "afecta la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona".
En paralelo, realizaron nueve operativos de limpieza, corte de pasto y desmalezamiento en terrenos privados, cuyos costos fueron cargados a la cuenta municipal de los titulares.
Desde el bloque de Unión por la Patria le exigieron respuestas al Ejecutivo local por el contrato de Higiene Urbana y que informe sobre el estado de cumplimiento del Plan de Contenerización, que tiene el fin de instalar contenedores en el centro, macrocentro y la costa.
El Concejo Deliberante realizará una Jornada de Trabajo. Crece el malestar de los comercios gastronómicos por los elevados montos que le tienen que abonar a una empresa privada. Por Carlos Walker