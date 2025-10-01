El concejal de Unión por la Patria, Diego García, presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de comunicación para que el Departamento Ejecutivo local brinde explicaciones sobre la prórroga del contrato de Higiene Urbana, que recientemente fue extendido por dos años.

Según el edil opositor, “el Municipio gasta más de 150 millones de pesos por día en la recolección de residuos -más de 53 mil millones anuales-, lo que convierte a General Pueyrredon en uno de los municipios que más recursos destina a este servicio, aunque sigue mostrando serios problemas de limpieza y acumulación de basura en distintos puntos”.

Uno de los ejes centrales del pedido es el Plan de Contenerización, previsto en el pliego desde 2016 para instalar contenedores en el centro, macrocentro y la costa. A casi una década de haberse firmado, indicó que los resultados son “insuficientes” y denunció: “No hemos podido resolver los puntos de acumulación de residuos y en muchas zonas ni siquiera se encuentran los contenedores que deberían estar colocados”.

Además, cuestionó que los camiones no fueron adaptados para este sistema, lo que genera deficiencias en la recolección y en el mantenimiento de la limpieza urbana.

“Se vuelve a prorrogar un pliego que no da respuestas a los problemas históricos de la ciudad. Tenemos que trabajar para mejorar el servicio de recolección de residuos en Mar del Plata y que el dinero que se invierte no se pierda en un servicio ineficiente ”, subrayó García.

El proyecto solicita al Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) que informe sobre el estado de cumplimiento del Plan de Contenerización, tanto en las zonas céntricas como en los barrios más alejados del centro. Fue ingresado este miércoles y espera por su tratamiento en comisiones.