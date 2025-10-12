A través de un proyecto de comunicación, desde el Concejo Deliberante le solicitaron al Departamento Ejecutivo local garantizar la reparación y mantenimiento de calles del barrio Félix U. Camet.

En una iniciativa del bloque de Unión por la Patria, a la cual El Marplantense tuvo acceso, se destacó que “la necesidad de garantizar mejores condiciones de infraestructura” en esa zona del distrito de General Pueyrredon.

En ese sentido, se explicó que “la principal red vial de este barrio es justamente la Avenida Central, la cual atraviesa la totalidad de la vecindad. Las primeras cuadras de esta avenida cuentan con asfalto. Asimismo, este tramo dispone de luminarias incandescentes que, en muchas ocasiones, presentan diversos problemas de funcionamiento”.

“La necesidad de que esta arteria pueda contar con iluminación LED responde a la falta de visibilidad nocturna que representa un fuerte riesgo en términos de seguridad vial y proliferación de hechos delictivos. Esta misma avenida, por la cual circula un enorme caudal de vehículos, no cuenta con ningún reductor de velocidad para el control del tránsito. A su vez, el estado en el que se encuentran la gran mayoría de las arterias viales de este barrio es de extremo deterioro. La falta de realización de trabajos periódicos sobre estas calles deviene en diferentes problemas”, se añadió.

Y se remarcó que “resulta mucho más dificultoso en términos materiales y presupuestarios arreglar calles que no fueron mantenidas periódicamente. A esta problemática se le suman las constantes inundaciones y anegamientos causados por el propio estado de estas calles”.

“En muchas ocasiones se imposibilita el tránsito vehicular, y del mismo transporte público de pasajeros, como así también de la recolección de residuos por estas calles dado el alto nivel de deterioro. Félix U. Camet sufre de la acumulación de diferentes problemáticas causadas por la falta de presencia periódica por parte del Estado municipal”, se subrayó.