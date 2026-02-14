Las pepas saludables se presentan como una alternativa más equilibrada al clásico dulce argentino, ya que eliminan la harina refinada, la manteca y el azúcar, y los reemplazan por ingredientes naturales como avena, miel y aceite de coco, manteniendo sabor y textura.

Esta versión resulta ideal para quienes buscan darse un gusto sin excederse en calorías. Son prácticas para la merienda, para llevar al trabajo o para compartir durante una ronda de mate, con una preparación sencilla y rápida.

La principal diferencia con la receta tradicional está en la elección de los ingredientes: la harina común se sustituye por harina de avena o de almendra, que aporta mayor cantidad de fibra; el azúcar se reemplaza por miel o stevia, reduciendo el impacto glucémico; y la manteca se cambia por aceite de coco o puré de frutas, logrando una masa más liviana y fácil de digerir.

Además, se pueden incorporar semillas, frutos secos o utilizar mermeladas caseras sin azúcar agregada, lo que convierte a estas pepas en una opción todavía más nutritiva.

Para la preparación se necesitan una taza de harina de avena, media taza de aceite de coco, un cuarto de taza de miel, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de polvo de hornear y un cuarto de taza de mermelada, preferentemente casera.

El procedimiento comienza con el precalentado del horno a 180 °C. Luego se mezclan en un bol todos los ingredientes hasta integrar bien la masa, se forman bolitas pequeñas que se colocan en una placa para horno y se hace un hueco en el centro de cada una para agregar la mermelada. La cocción se realiza entre 12 y 15 minutos, hasta que los bordes estén levemente dorados, y se dejan enfriar antes de servir.

Para quienes buscan una opción aún más natural, se propone preparar mermelada casera de durazno sin azúcar. Los ingredientes son cuatro duraznos maduros, una cucharada de jugo de limón, media taza de agua, una cucharadita de stevia (opcional) y una cucharadita de gelatina sin sabor (opcional para espesar).

La elaboración consiste en pelar y cortar los duraznos en trozos pequeños, cocinarlos en una cacerola con el agua y el limón durante 10 a 15 minutos hasta que se ablanden, triturarlos y, si se desea mayor consistencia, agregar la gelatina previamente disuelta y cocinar cinco minutos más. Luego se endulza a gusto y se deja enfriar antes de guardar en un frasco hermético.

Fuente: con información de TN