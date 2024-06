En el cuarto partido de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional, Peñarol derrotó a Quimsa de Santiago del Estero por 65-64 y se definirá el pasaje a las semifinales el próximo martes en la casa del campeón defensor.

Fue fundamental la gran tarea de los dos extranjeros ya que Al Thornton hizo un doble-doble de 16 puntos y 15 rebotes; mientras que Diamon Simpson logró lo mismo con 15 unidades y 10 tableros. En el conjunto de Ramella, hubo una labor destacada de Juan Ignacio Brussino con 31 tantos.

Rápidamente la visita encontró respuestas en el partido porque se puso 7-0 en dos minutos y medio hasta que Thornton anotó los primeros puntos del dueño de casa. A partir de ahí, la actuación de los perimetrales fue clave para llevar a igualar el marcador en 16 antes del final de la primera parte. El cierre fue para los santiagueños para un 20-16.

Con un 5-0 en dos minutos, Peñarol pasó al frente por primera vez en la noche pero fue apenas unos segundos. La noche ya era distinta y el partido tan intenso como parejo. Con Monacchi, Simpson y el buen aporte de Monacchi; el “milrayitas” estuvo siempre cerca. Los visitantes tenían a un determinante Juan Ignacio Brussino que anotó 10 puntos en el primer cuarto y 4 en el segundo para permitirle a su equipo irse al descanso largo ganando 31-28.

Los de Laginestra tuvieron un buen regreso al juego. Pudieron establecer otro parcial 8-0 para pasar a ganar con un poco de ventaja, algo que no había podido hacer antes. Pero tampoco lo pudo sostener porque Quimsa volvió a emparejar el juego para llevarlo punto a punto hasta la chicharra con otro buen parcial de Brussino (9 unidades). Todo estaba abierto para el último cuarto pero con triunfo visitante 46-44.

Era difícil predecir el destino del partido porque había mucha tensión en cada balón. Cuando la defensa de Peñarol permitió que los santiagueños no pudieran anotar durante casi 3 minutos, se puso a 5 sabiendo que era un espejismo, ni siquiera le alcanzaba para relajarse un segundo al “milrayitas”. Quimsa lo igualó pero no se desesperaron los marplatenses y de la mano de Thornton y Simpson, volvieron a escaparse a 5 (61-56). La “Fusión” erró dos triples (Brussino y Ramírez Barrios) y desde la línea la “Peña” no perdonó.

Empate en la serie volviendo a demostrar la competitividad de los marplatenses y el pasaje a la semifinal se definirá el próximo martes en el Estadio “Ciudad” en horario a confirmar.