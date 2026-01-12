Las Milrayitas se quedaron con el título, destacándose en la modalidad con las jugadoras de su Primera División.

El equipo femenino de Peñarol de Mar del Plata, con la figura de Juana Barrionuevo, se quedó con el título del Circuito 3x3 disputado en Pinamar, luego de imponerse en todos sus partidos y coronarse campeón de manera invicta.



El conjunto integrado por Tamara Dell’Olio, Paloma Bonzi, Juana Barrionuevo y Micaela Cervone, logró los cuatro triunfos consecutivos en la fase regular: 10-5 ante Ferro, 8-7 frente a Obras Basket, 5-3 contra Boca Juniors y 12-6 ante el equipo Mezcla.



En la final, las marplatenses volvieron a enfrentarse a Obras Basket y con un doble en el cierre de Juana Barrionuevo, sellaron el campeonato con la victoria 11-9.

De los resultados de esta experiencia se destaca la vigencia del proceso que tiene a jugadores como Dell’Olio, liderando el equipo en el torneo marplatense, provinciales o federales. Y la vuelta al club de Juana Barrionuevo, quien tiene experiencias internacionales, profesionales e incluso representando a la Selección Nacional en categorías formativas.

