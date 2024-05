Parece que si no es sufriendo hasta el último minuto, no puede ser para Peñarol. El equipo marplatense está aguardando una derrota de sus rivales directos para clasificarse a los playoffs de la Liga Nacional pero de las tres oportunidades que tenía, ya pasaron dos y todo se resumirá al jueves próximo.

En el último día de actividad para la fase regular de la competencia, el plantel “milrayitas” sabrá si juega o no la postemporada. El triunfo ante Independiente de Oliva en Once Unidos le abría un panorama bastante alentador para lograr ese objetivo, pero las cosas no resultaron tan sencillas.

Es que para clasificarse, debía esperar una derrota de Regatas de Corrientes o de Ferro. Simplemente con eso, lograría la clasificación. Sin embargo el domingo por la noche los correntinos le ganaron a Obras y se aseguraron el puesto 11 de la tabla final; mientras que esta noche, Ferro superó a Zárate Básket por 85-74 y todavía no hay conclusión respecto de ese último puesto.

La definición se dará el jueves cuando el conjunto de Caballito se enfrente con San Lorenzo en el “Héctor Etchart” desde las 20 horas y sólo hay dos caminos posibles. Si gana Ferro, Peñarol se queda sin playoffs y si pierde el equipo “verde”, los de Mar del Plata seguirán compitiendo.

Una resolución digna de lo que hay en juego y que hace que el conjunto marplatense no pueda festejar hasta el último minuto de la fase regular un pasaje a la próxima rueda que sería un gran triunfo teniendo en cuenta lo que había sido el inicio de la temporada.