Argentina afrontó su último entrenamiento en Mar del Plata antes del partido que tendrán que jugar este viernes desde las 22.15 horas en el Polideportivo “Islas Malvinas” ante Venezuela por la Ventana FIBA clasificatoria para la AmeriCup 2025 que se disputará en Managua, Nicaragua.

Con la presencia especial de Sergio “Oveja” Hernández, el equipo argentino hizo una práctica abierta parcialmente a la prensa donde los jugadores pudieron palpitar los dos importantes encuentros que tendrán por delante para posicionarse bien dentro del Grupo A de la competencia.

El que está viviendo una semana muy especial es Patricio Garino que con un gran presente en el Estudiantes de España, hoy es uno de los jugadores con mayor experiencia vistiendo la casaca nacional para estos encuentros: “estoy muy contento, tuvimos un par de partidos de entrenamiento que por ahí no es lo ideal para este tipo de situaciones pero lo hacemos con muchas ganas y mucha emoción. Estamos realmente preparados para mañana”, anticipó sobre el cotejo con Venezuela.

En lo personal, está viviendo un momento particular porque después de mucho tiempo, encontró continuidad en su club y buena forma física, algo que ahora tratará de trasladar a la Selección Nacional en partidos tan importantes: “Me siento muy bien, es algo que me deja muy tranquilo estar de esta manera, tan cómodo en el club y poder trasladarlo acá y aún más en Mar del Plata con mi gente. Eso me motiva mucho”.

Claro que pisar el Poli, ver gente cercana en las tribunas y pasar un mínimo espacio de tiempo en la ajetreada agenda europea en Mar del Plata, para él tiene un significado particular: “se han dado muchas situaciones en este tiempo y es muy especial para mí estar acá. Trataré de disfrutarlo al máximo”.

Sobre el rival de turno para el primer encuentro de este viernes, Garino hizo su análisis: “Venezuela tiene la característica de ser muy físico, les gusta correr y ensuciarte un poco el juego. Tienen jugadores con muchos años en la Selección pero muchos jóvenes como nosotros. Tratarán de aportar la agresividad y la energía que nosotros tendremos que igualar, pero en los momentos difíciles debemos mantener la compostura además de aprovechar la localía”.