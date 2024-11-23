Argentina ganó un partido clave ante Venezuela poniendo corazón y juego
El equipo de Pablo Prigioni superó a los venezolanos por 72-61 en el Polideportivo "Islas Malvinas". Juan Fernández con 20 puntos y 8 rebotes fue la figura.
El equipo de Pablo Prigioni superó a los venezolanos por 72-61 en el Polideportivo "Islas Malvinas". Juan Fernández con 20 puntos y 8 rebotes fue la figura.
El marplatense habló en zona mixta antes de los partidos frente a Venezuela y Colombia en el Polideportivo "Islas Malvinas" por la Ventana FIBA: "me deja tranquilo estar bien en mi club"
Tras el segundo amistoso ante Uruguay, Néstor García comunicó los 12 jugadores que defenderán los colores de la Selección de cara a los juegos ante Venezuela y Panamá. Entre ellos se encuentra el marplatense Patricio Garino.
El base fue titular y el alero sumó minutos en lo que fue la derrota del Seleccionado de Néstor “Che” García por 71 a 58 frente a Venezuela en el Estadio de Obras Sanitarias. Los dos jugadores marplatenses anotaron 6 puntos y el máximo goleador nacional fue el ex Peñarol Nicolás Brussino con 16. Mañ
El equipo nacional superó a Paraguay en el segundo partido de las eliminatorias mundialistas por 82 a 43 en el Estadio de Obras. El marplatense Marcos Mata fue titular y terminó con 11 puntos como uno de los goleadores, mientras que el máximo anotador fue Nicolás Romano con 18. Buen debut para Nésto