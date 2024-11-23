Ventana FIBA

Aplastante triunfo Argentino con aporte de Mata

El equipo nacional superó a Paraguay en el segundo partido de las eliminatorias mundialistas por 82 a 43 en el Estadio de Obras. El marplatense Marcos Mata fue titular y terminó con 11 puntos como uno de los goleadores, mientras que el máximo anotador fue Nicolás Romano con 18. Buen debut para Nésto