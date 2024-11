Después de conocer que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió absolver a los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, la madre de Lucías Pérez, Marta Montero, no escondió su indignación e indicó que es un “mensaje mafioso”. Además, resaltó que los “con este fallo hicieron lo mismo que los jueces en 2018”.

De este modo, ambos jueces volverán a cumplir funciones en el Tribunal Oral de Mar del Plata. Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso fueron quienes condenaron en noviembre de 2018 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por venta de droga, pero no por el crimen de la adolescente de 16 años, en una escandalosa sentencia que también cuestionó a la fiscal que condujo investigación.

Allí, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de cárcel por la comercialización de estupefacientes, aunque no por abusar sexualmente y asesinar a Lucía Pérez. La Cámara de Casación anuló ese fallo y ordenó hacer un nuevo juicio, el cual se realizó en 2023 y otro tribunal condenó a Matías Farías a prisión perpetua y a Juan Pablo Offidani a 15 años.

La familia de Pérez y distintas organizaciones de mujeres impulsaron una denuncia contra los jueces Viñas, Gómez Urso y Carnevale, que fueron suspendidos de sus funciones y percibían el 40% de sus salarios. Carnevale renunció y se jubiló, pero los otros dos magistrados fueron llevados a jury.

Al ser consultada por este medio, Montero señaló que la decisión les generó “dolor e incertidumbre, todo eso y más”, y que no es más que un “mensaje mafioso”. Es que entiende que “de otra manera no se puede ver”, ya que “la mafia maneja el Poder Judicial y los legisladores avalan votando unánimemente que sean absueltos, sin ningún perjuicio”.

En redes sociales ya se había expresado al respecto, donde remarcó lo “vergonzoso” de “que cuatro legisladores de Unión por la Patria voten unánimemente para que estos jueces sigan en función”, y aclaró que “eso es vender a tu pueblo”.

“La corrupción y la oligarquía son ellos, los que la practican no tienen vergüenza. Fallos como este se darán mucho más, si no va pasar nada. Vergüenza me dan estos legisladores. Que sigan los narcos, los pedófilos y los asesinos. Porque si sos mujer y tenés sexo, no sos la víctima perfecta y te mereces la muerte, según estos legisladores”, agregó en ese fuerte comunicado.

Luego, enumeró a los senadores y diputados que formaron parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, el órgano que decide sobre el desempeño en el ejercicio de la función de los denunciados. Los senadores Ariel Bordaisco, Gustavo Soos y Gabriela Demaría, junto a las diputadas Maite Alvado y Susana González, absolvieron a los jueces por unanimidad.

"Estos son del pueblo, traidores al pueblo. Justicia por las mujeres y las niñas. Con este fallo hicieron lo mismo que los jueces en 2018. Justicia por Lucía", fue el mensaje dirigido a los integrantes del jurado, comparándolo con la escandalosa condena de Viñas y Gómez Urso a Farías y Offidani.

En la sentencia consideraron que no hubo "mal desempeño en sus funciones", sino un fallo e interpretación de los hechos sin visión de género. "En este caso se constata que la cuestión se ha limitado a la sentencia emanada de los jueces acusados como interrogantes del Tribunal colegiado, sin que existan imputaciones, denuncias previas y menos aún acusación por otras causas. Tampoco se registran antecedentes disciplinarios", argumentaron respecto de la conducta de los jueces en el pasado.

Además, pidieron a la Corte Suprema que revise la capacitación en cuestiones de género a los magistrados y que "evalúen la posibilidad de instituir un régimen de responsabilidad de los magistrados" que permita sanciones intermedias o alternativas a la destitución.



Por su lado, en una declaración a Clarín, Montero aseguró que "seguiremos luchando desde el lugar que sea", mientras espera que la Cámara de Casación resuelva -nuevamente- las apelaciones que presentaron Farías y Offidani a la espera de que la sentencia quede firme.