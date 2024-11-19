Pablo Viñas

Lucía Pérez: con el respaldo de diputados, piden el jury a los jueces

En conferencia de prensa, los padres de la menor asesinada junto a legisladores, anunciaron que este viernes harán efectiva la presentación en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura. Pedirán el jury político a los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Vi