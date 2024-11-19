Absolvieron a Viñas y Gómez Urso, los jueces del primer juicio por el crimen de Lucía Pérez
En el primer debate habían condenado a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por venta de droga, pero no por el crimen de la joven de 16 años.
En el primer debate habían condenado a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por venta de droga, pero no por el crimen de la joven de 16 años.
Marta Montero comentó también que “con este fallo hicieron lo mismo que los jueces en 2018”. Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso fueron absueltos por unanimidad.
En conferencia de prensa, los padres de la menor asesinada junto a legisladores, anunciaron que este viernes harán efectiva la presentación en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura. Pedirán el jury político a los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Vi