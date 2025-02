El oído es en general muy resistente, pero es pasible de muchas afecciones que se dan en esta época del verano donde un simple tapón de cera hace de válvula y permite que el agua quede acumulada entre el tímpano y el mismo tapón, lo que conforma un excelente caldo de cultivo para que haya infecciones importantes, según explica el *Dr. Raúl Sachetti otorrinolaringólogo y especialista en oídos.

Según el profesional de la salud esos tapones de cera en esta época del año son muy frecuentes produciendo, además del peligro de una otitis si entra agua, la disminución de la audición.

Hay dos tipos de infecciones del oído: la otitis media y la otitis externa. La primera se presenta cuando toma al oído medio, y la externa es cuando abarca a la parte externa del oído que es el conducto que sale desde el pabellón auricular y llega hasta el tímpano.

El dolor e incluso a veces algo de fiebre y sobre todo una disminución de la audición son las consecuencias inmediatas que se pueden registrar. El cuadro de una hipoacusia conductiva, solucionando el problema de la infección, se retrotrae y recupera la normal funcionalidad del oído.

Hay que tener mucho cuidado con la entrada de agua de golpe al oído, como por ejemplo el caso de una ola o en un zambullón, porque se puede terminar afectando al oído medio produciendo una incomunicación de la cadena de huesecillos que son tres, martillo, yunque y estribo. El impacto de una ola de costado también puede a veces hasta perforar el tímpano.

Para detectar este tipo de afecciones se utiliza un otoscopio que aumenta la visión 30 veces del tamaño del tímpano y de esa manera vemos cómo es el estado, si hay una perforación o se ve algo en el tímpano interno. Y por supuesto, hay que hacer una buena anamnesis, es decir preguntar al paciente adecuadamente cómo fue, qué le pasó ya que muchas veces sucede que el paciente nos contesta, y hay que ir pesquisando como se llegó a esa problemática.

¿Con qué síntomas llega a su casa el paciente?

- Viene con hipoacusia conductiva, muchas veces es el único síntoma, pero otras veces es con dolor ocasionalmente intenso.

En el tratamiento de la otitis media y las otitis externas hay que tener una estricta precaución de no mojarse y de no estar al sol, porque los rayos ultravioletas que en esta época del año están muy aumentados, sobre todo desde las 10:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde horario pico de cantidad de rayos UV que recibimos, por lo que el paciente tiene que evitar caminar por la vereda del sol, hacerlo por la sombra y no exponerse al sol. Solo puede hacerlo hasta las 10:30 de la mañana o después de las 16:30.

¿Cómo es el tratamiento?

- El tratamiento se realiza, según la magnitud de la infección, con antibióticos. Y a veces hasta hay que complementar con un corticoide. En generalmente lo hacemos por vía general, o sea, en forma de comprimidos, jarabe en los niños y muchas veces también gotas antibióticas en forma local.

¿Como consecuencia de una gripe o un resfrío también se puede llegar a una otitis?

- Si, no hay que olvidar que hay una unión entre la nariz y el oído a través de un tubo que se llama trompa de eustaquio. Ese conducto tiene que estar siempre libre y funcionando bien. La trompa actúa cuando deglutimos o cuando bostezamos, abriéndose y cerrándose compensando las presiones entre el exterior y el interior de la caja del tímpano.

Muchas veces por allí se produce una mala funcionalidad de la trompa por un cuadro catarral de las vías aéreas superiores, en este caso la nariz y los senos paranasales y eso hace que al no funcionar bien la trompa pueda haber una otitis exudativa que es una colección de mucosidad dentro del oído medio.

*Dr Raul Sacchetti MP 91290

Especialista en otorrinolaringología