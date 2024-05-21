Se presenta la Guía Cotidiana del Bienestar y la Salud

Este sábado 31 de agosto, desde las 11,30 en el nivel cines del Shopping ubicado en Rivadavia 3050, el Dr. Ernesto Domingorena presentará su Guía Cotidiana del Bienestar y la Salud. El acceso es libre y gratuito hasta completar la capacidad de la sala.