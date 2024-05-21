Cómo llevar una correcta higiene y salud dental
En la renovada sección salud y bienestar, una profesional local nos da todos los consejos para preservar tu salud bucal y qué elementos utilizar.
En la renovada sección salud y bienestar, una profesional local nos da todos los consejos para preservar tu salud bucal y qué elementos utilizar.
Los riegos que implica para el oído externo y también para el oído medio, la entrada de agua en el canal auditivo, y que puede desatar una infección a veces muy dolorosa.
¿Qué significa la palabra “bienestar”?, su definición dice que se alcanza cuando se percibe un sentimiento de satisfacción. Aunque por lo general, se asume estar sanos. Bienestar y salud.
La licenciada en Salud y ex directora del Municipio en esa área, Patricia Fortina explica la situación actual y como es la accesibilidad.
Este sábado 31 de agosto, desde las 11,30 en el nivel cines del Shopping ubicado en Rivadavia 3050, el Dr. Ernesto Domingorena presentará su Guía Cotidiana del Bienestar y la Salud. El acceso es libre y gratuito hasta completar la capacidad de la sala.