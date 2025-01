Alvarado está atravesando horas claves e importantes para la definición de su futuro tanto deportivo como dirigencial. La semana terminará con un viernes donde se desarrollará una Asamblea para elegir los tres socios que encabezarán la Comisión Normalizadora y además, se está trabajando paralelamente para la conformación del plantel de la Primera Nacional.

Luego de unas vacaciones en el exterior, el entrenador Alexis Matteo llegó esta mañana a Mar del Plata y comenzó con las reuniones para empezar a definir muchas situaciones en lo particular de un plantel que se ha desarmado.

En ese contexto, “Piki” ya sabe que el panorama será complejo y que tendrán que hacer un trabajo contrarreloj para salir a buscar todo tipo de jugadores para el equipo ya que le quedará muy poco si es que queda algo.

Es que hay muchas bajas confirmadas y otros jugadores que silenciosamente y sin despedidas en redes sociales, no se quedarán en el club. Recientemente, por ejemplo fue anunciado Lucas Rebecchi como nueva incorporación de Chaco For Ever entre distintos nombres que se han movido ya en el mercado de pases.

Principalmente se está trabajando por estas horas en definir las posibilidades de continuidad de dos piezas que podrían ser claves a futuro como Sebastián Jaurena y Diego Becker. Dos de los jugadores con más partidos disputados en la pasada temporada, tienen ofertas para continuar sus carreras fuera de Mar del Plata, pero están tratando de seducirlos para que sean las piedras basamentales del resto del plantel.

El principal problema que afrontan para armar un plantel “prácticamente desde cero”, es que sale tarde al mercado Alvarado y con un presupuesto más chico que el que tuvo en este 2024, por lo que tanto Alexis Matteo como el Secretario Técnico Gustavo Noto e incluso Gustavo Gatti que no está en su rol de Manager pero trabaja junto a Noto colaborando en el armado; tienen que afinar el lápiz y la búsqueda tratando de hacer el equipo más competitivo posible.

Empresa nada sencilla y horas de fin de año muy complejas entre reunión y reunión donde van dejando en claro que es lo que tendrán para comenzar la pre-temporada cuanto antes también, aunque todavía sin fecha de los primeros días de enero definida.