Pablo Quattrocchi, entrenador de Alvarado, pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego del debut dirigiendo al “Torito” donde su equipo empató 1-1 con Almagro en el “José María Minella”.

El director técnico analizó el encuentro, que arrancó perdiendo a los dos minutos de juego, y dijo: “Me quedo con la reacción y la cabeza para revertir un momento fuerte. El equipo pudo levantarse. Más allá de que no logramos el resultado que todos queríamos, me parece que la imagen no solamente de los jugadores sino del equipo termina siendo buena”. De la misma manera comentó que si bien hay cuestiones por mejorar, la actitud del equipo facilita el trámite.

Por otro lado, evitó dar un diagnóstico sobre lo que se encontró cuando llegó al club y aseguró: “Hay un técnico que acaba de dejar el lugar y bueno, quiero ser respetuoso con la gente y con el cuerpo técnico que estuvo trabajando hasta antes que yo llegue. Entonces no me corresponde”. Sin embargo, hablo del plantel numeroso que tiene para trabajar y expresó: “No es un número habitual, pero es algo que yo antes de antes de agarrar o de asumir sabía. Entonces es mi responsabilidad y mi compromiso también brindarle calidad de tiempo y de trabajo a todos por igual”.

Puede interesarte

Además, se refirió a las características que toman los equipos que dirige y aseguró: “Me gustan los proactivos, que toman la iniciativa en función de las decisiones que va tomando el rival. No solamente es tiempo sino que el equipo empiece a entender y empiece a jugar. La verdad es que no me gusta ser complicado. El jugador necesita, y más para estos momentos, consignas claras y concretas y a partir de ahí empezar a salir de esta situación”.

En la misma línea, habló de cómo transita este proceso de conocer a los futbolistas, a quienes se le renuevan las ilusiones y objetivos cuando llega un entrenador nuevo y cerró: “Hoy si bien conozco a todos, los tengo que conocer mucho más. El día a día es el que te lleva a la profundidad no solamente al jugador sino al equipo claramente”.