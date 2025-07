El plantel de Quilmes ya tiene casi su conformación final. Si bien le faltan algunas piezas importantes, la presencia del marplatense Pablo Alderete en la pintura es una noticia destacada porque será el regreso a la ciudad para él.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el interno habló sobre esta nueva oportunidad en Mar del Plata luego de su paso por IAE Club y Peñarol: “es lindo quedarme en la ciudad, estoy contento. La verdad que a nivel nombres el equipo que se está armando lo veo muy bien y eso fue algo que me sedujo e hizo que me quisiera quedar acá en la ciudad”.

No es la primera vez que hay un contacto directo entre Alderete y el “cervecero” pero esta vez, el contexto era ideal y el interés de Javier Bianchelli fue clave: “Hace un par de temporadas ya me quería el club. Yo a Javi lo tuve en una selección de Mar del Plata, así que lo conozco y creo que también debe haber sido más el interés de Javi que dirigencial”.

Su papel será clave porque, hasta el momento, de los jugadores contratados es el que más experiencia tiene. Al respecto, explicó que “puedo aportar mucha experiencia en la zona pintada, la trayectoria que tengo es algo muy bueno para la categoría. Si bien yo hablé con Javier que si me quería de cinco íbamos a perder mucha altura porque soy un cinco bajo, me siento más cómodo en la posición de cuatro, pero puedo ser cinco tranquilamente, no tengo problemas”.

Su último paso fue por Pico FC donde sumó una buena experiencia personal: “fue muy lindo. Me sorprendió tanto el club como la ciudad, en La Pampa hay tranquilidad, no se escucha nada, pero es una ciudad muy linda, tranquila, sin inseguridad y la verdad un club muy ordenado donde tenés todo al alcance de la mano, con quien hablar por tema casa, con quien hablar tema comida, con quien hablar tema sueldos. Está muy bien y creo que si sigue haciendo las cosas como las vienen haciendo, no sé si ahora o en un par de años, creo que tiene un buen proyecto como para llegar a la Liga Nacional”, vaticinó Alderete.

Esta temporada de la Liga Argentina volverá al formato habitual de una Conferencia Sur donde se juega todos contra todos a lo largo de la temporada y luego playoffs, dejando de lado la disputa de un Apertura y un Clausura: “por suerte para los jugadores es un cambio importante el que se va a hacer, que no se vuelvan a repetir los cuadrangulares, por lo menos para mí, estuvo muy mal organizado. Jugar un fin de semana tres partidos seguidos fue algo físicamente malo para mí, tenías que defender a jugadores muy fuertes en días consecutivos, no tenés descanso y vas de mal en peor”.

La mala noticia es que el inicio está pautado para el 2 de noviembre por lo que la inactividad será muy larga: “son como seis meses sin jugar básquetbol. Calculo que arrancaremos en septiembre la pretemporada y ya son cuatro meses sin actividad profesional. Vamos a ver cómo lo vamos llevando”.

Algunos eligen irse a alguna liga continental para seguir en actividad, pero otros entrenar de manera particular hasta que llegue el inicio de la competencia. Alderete eligió no tener actividad: “Tuve ofertas, pero no quise jugar. Quería tener vacaciones, seguir mejorando con el tendón de Aquiles, que yo me había operado hace un año y medio. Volví bien, pero nunca recuperé la fuerza total que tuve en su momento, así que preferí tomarme de vacaciones y recuperarme al 100%”.